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حوادث

إصابة 4 عمال باختناقات في حريق مستودع البترول بالسويس

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قامت سيارات إسعاف السويس بنقل ٤ حالات إصابات باختناقات من موقع حادث حريق مستودع البترول بالسويس بينما هناك معلومات تفيد بوجود ٦ عمال اخرين بمنطقة الحريق جارى البحث عنهم لانقاذهم.
 
وحاصرت ١٥ سيارة إطفاء من الدفاع المدنى وشركات البترول حريق شب اثناء عمليات تجارب تشغيل احد المستودعات البترولية الضخمة بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود بطريق السويس القاهرة الصحراوى.

تلقي اللواء محمد الالفى مدير امن السويس اخطارا من اللواء باسم العطار حكمدار السويس باندلاع حريق باحد المستودعات الجديدة الجارى بنائها بمنطقة عجرود فانتقلت اجهزة الامن والاطفاء الى موقع الحريق بعد اخطار الهيئة العامة للبترول والدفع ب ١٥ سيارة من الدفاع المدنى والنصر للبترول والسويس للبترول وسوميد والأنابيب.

كما تم اتخاذ الاجراءات بتامين المنطقة واخلائها نظرا لقرب الحريق من مستودع تعبئة أنابيب البوتاجاز.

وقام الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بالسويس بالتوجه إلى منطقة الحريق نظرا لوجود اخطار بوجود ٨ عمال بمحيط منطقة الحريق لتقديم الإسعافات لهم فورا.

وأمر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير كافة امكانيات المحافظة لمكافحة الحريق وسرعة إخماده.
إصابة 4 عمال باختناقات في حريق مستودع البترول بالسويس
إصابة 4 عمال باختناقات في حريق مستودع البترول بالسويس
إصابة 4 عمال باختناقات في حريق مستودع البترول بالسويس
إصابة 4 عمال باختناقات في حريق مستودع البترول بالسويس
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