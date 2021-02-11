مع الاقتراب من موعد الامتحانات.. كل ما تريد معرفته عن الإجراءات الاحترازية .. التعليم العالي: خطط لكل الاحتمالات

خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

التعليم العالي للطلاب :

الامتحانات في موعدها .. واستعدوا للاختبارت





عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.





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خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات





ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا.





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خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات





ومن جانبه اكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى في المواعيد المقررة لها ولا تغيير بموعدها حتى الان ، حيث ستشهد إجراءات احترازية مشددة وإجراءات صارمة لجميع المخالفين للإجراءات الاحترازية من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات .





وأضاف أن الاجراءات ستشمل عدم دخول الطلاب بدون كمامات ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين كل طالب وزميله، بالاضافة إلى قياس دراجات الحرارة، وذلك قبل دخول الجامعة، وقبل دخول اللجنة.





بينما أكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية





كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢.





وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم التهاون و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأبرز د.عبد الغفار أهمية دراسة إمكانية التوسع فى أنظمة التعليم الفنى وإتاحة الفرصة للراغبين فى استكمال مسيرة التعليم، وأضاف أن العالم كله يسعى للتوسع فى إتاحة فرص التعليم للراغبين، وكذلك توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأى وقت لاحق.





وشدد الوزير على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا لجهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.





كما ناقش الاجتماع مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولى المهن الحرفية، مشيرا الوزير إلى الانتهاء من أول اختبار ترخيص مزاولة مهنة الطب ولفت إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة صنايعية مصر للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها، وقرر المجلس تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التى لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠





- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠





- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.