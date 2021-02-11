خلال زيارته إلى العريش.. وزير الرياضة يشهد انطلاق المعسكر الثامن للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

انطلق اليوم الخميس، فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، فعاليات المعسكر الثامن للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للموهبة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك فى الفترة من ١١ حتى ١٣ فبراير.





يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية والتي يستهدفها المشروع، وتوسيع قاعدة المنافسة لتلك الألعاب وصنع جيل جديد من أبطال رياضيين تكون نواة للمنتخبات الوطنية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها خطة طموحة، في تطوير هذا المشروع وزيادة عدد الألعاب الاولمبية الذي يستهدف المشروع، لافتًا الي ان اكتشاف وتنمية الموهوبين هو هدف استراتيجي يتم تنفيذه وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي وجهت بتوسيع قاعدتي المنافسة والممارسة الرياضية، بالشكل الذي يضمن صنع بطل رياضي حقيقي متكامل رياضيًا ونفسيًا واجتماعيًا ومعرفيًا.





وأوضح صبحي أن المعسكر يشمل مراحل الواعدين، والأبطال الواعدين للاعبي "الملاكمة- ألعاب القوى" - لعبة تنس الطاولة واعدين فقط"، مشيرًا إلى أنه تم الانتقاء للاعبي المشروع في ٦ ديسمبر من العام الماضى، وتقدم للاختبارات أكثر من ٤٥٠ لاعبا ووصلت التصفيات لاختيار ٦٠ لاعبا عن طريق فنيين وخبراء متخصصين من اتحادات الملاكمة وألعاب القوى وتنس طاولة.





يشار إلى أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الاثقال" إضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.



