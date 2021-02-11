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ديني

هل يجوز الرقية بالقرآن ؟ .. مستشار المفتي يجيب

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:35 م
د مجدي عاشور
د مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا بأس بالرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بما يعرف معناه من غيره بالأحاديث النبوية لما رواه مسلم عن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك فقال "اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".


أضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه ينبغي ان نعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل المؤثر الشافي هو الله تعالى، وينبغي ان نحذر من المحتالين على الناس الذين يأخذون أموالهم بغير حق ولا رضا فالأفضل أن يقصد الصالحون ممن عرفت أمانتهم وعدالتهم وليست حياتهم وتجارتهم على الناس وقبل ذلك علينا بالتداوي عند الأطباء أولا والرقى يكون معه ثانيًا.


هل الرقية الشرعية تشفي من الأمراض؟

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ثبت في أقوال السلف الصالح والسُنة النبوية الشريفة، إن الرقية بالقرآن لها أثر في الشفاء من الأمراض.


وأوضح «هاشم» في إجابته عن سؤال: «هل الرقية تشفي من الأمراض؟»، أن في قصة الجماعة الذين نزلوا قرية فلم يضيفوهم ولدغ سيد الحي وبحثوا له عن راق، وسألوا أولئك الذين نزلوا، فقالوا عندنا ولكنكم لم تعطونا حق الضيافة، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فكان يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل على مكان الداء.


وتابع: فبرئ كما يقول الحديث كأنما نُشط من عقال، أي كمن فك من رباط كان منعقدًا عليه، وشفاه الله تعالى، وقبل أن يأخذوا ما صالحوهم عليه، قالوا لا نأخذ شيئًا حتى نسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهو حلال لنا؟، فلما سألوه، قال: بماذا رقيته؟، قال: رقيته بفاتحة الكتاب، فقال -صلى الله عليه وسلم-: وما يُدريك أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن خير ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله، منوهًا بأن الشاهد من هذا أنها رقية ولها أثر في الشفاء بإذن الله تعالى.


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