هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تحقق مع 411 متهما

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" 460 جولة رقابية خلال شهر جمادي الاخر، والتحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما.





وبحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نزاهة فإن 48 موقوفا من المتهمين موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة، المياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).





واشارت الهيئة الي أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.



