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أخبار العالم

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تحقق مع 411 متهما

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:24 م
نزاهة
نزاهة
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محمود نوفل
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" 460 جولة رقابية خلال شهر جمادي الاخر، والتحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نزاهة فإن 48 موقوفا من المتهمين موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة، المياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

واشارت الهيئة الي أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

ووجهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نداء عاجلا للجميع بضرورة  الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، الموقع الإلكتروني: www.nazaha.gov.sa، البريد الإلكتروني [email protected]، الفاكس: 0114420057.
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