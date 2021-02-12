حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة أو قراءة القرآن

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات التى يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، قال النبى فى حديثه الشريف (ما من أحد يسلم عليً إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).





وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( ما حكم سماعى للصلاة على النبي أثناء صلاتي ؟)، أن للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع هذا من الإمام أثناء الصلاة أو تلاها من نفسها فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستحب، لأن الصلاة على النبي مستحبه بل جعلها الإمام الشافعى من أركان الصلاة.





وأشار إلى أن الصلاة على النبي ذكر، فإن كنت تصلى جماعة مع الإمام وكان الإمام يتلو فى الصلاة محمد رسول الله والذين معه فتقول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخرجك عن الصلاة ولا يجعلك قاطع للصلاة ولا تحتاج أن تستأنف الصلاة، فالصلاة هى الذكر والدعاء، فلا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت آية فى الصلاة عليه أو جاء ذكره الشريف أو خاطبه مولاه.





أرسل شخص سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" هل يجوز إذا سمعت اسم النبي الحبيب أثناء الصلاة او قراءة القرآن أن أصلي عليه ؟.



رد أمين الفتوى: لا مانع شرعي في ذلك فالصلاة على النبي ذكر وصلاة ودعاء وثناء فلا حرج إذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم وصليت عليه وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة او في الصلاة .



