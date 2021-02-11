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فن

فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بأغنية "وينك حبيب".. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
بعد غياب 9 سنوات على  إطلاق  فيديو كليب " ما أصدق " يعود الفنان فضل شاكر ليطل على عشاقه بعيد الحب ، بفيديو كليب جديد من خلال أغنية " وينك حبيب " من كلمات والحان ايمن قميحة  ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي واشراف عام اياد النقيب.


وتقول كلمات الأغنية : وينك حبيب؟!
مذكرني ولا نسِيت؟! / مين انا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! / خدودك وعينيك؟!
كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك ... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي ... عم بوهم حالي بإحساس
بلحظة بيقلُب ضدي... عم جرب انساك فيهن... عم شوفك جوا بعينيهن... حتى بإسمك عم سميهن... ويرد الصدا
لو انت بتعرف شو بيعني... انو تكون بعيد عني... حتى حالي مابيسمعني...ومابقشع حدا... وينك حبيبي؟


"وينك حبيب" هي ترجمة للأحاسيس والمشاعر ، وتمتاز بعذوبة الكلمات وتوهج العاطفة ، بجمالها وروعتها ،وهي  تجسيد لعلاقة الحب بين العاشقين شعرا ولحنا وغناء ، والفنان فضل شاكر حقق نجاحات فنية خلال مشواره الفني ليؤسس لنفسه مدرسة فنية رائدة امتازت بتقديم اللون الغنائي الطربي والرومانسي ، وتفرده  به دون غيره ، ينساب بعفوية وتلقائية إلى الروح والقلب.


يذكر ان الفريق الفني  للفنان فضل شاكر يواصل اعادة طرح الاعمال الغنائية الطربية " حفلات " على قناته الخاصة على الموقع العالمي "يوتيوب " فيما سيشهد هذا العام 2021 طرحا للعديد من الاعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع ابرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.


"وينك حبيب" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.

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