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رياضة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال يناير

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار الدولي المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي بعدما قدم أداءً جيدًا خلال مباريات الفريق في يناير.

وحسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه بشأن انتقال نجمه المصري محمد صلاح، إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.

كان كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أبدى إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال مقابلة مع قناة أون تابم سبورت، حيث وصفه بـ " ميسي إفريقيا".

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن إدارة ليفربول أخبرت بايرن ميونخ بأن محمد صلاح ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي ليفربول لا ينوي التخلي عن جوهرته الثمينة.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكالفيرت لاعب إيفرتون وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون أصحاب المركز الثاني.
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