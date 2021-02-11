ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الهيئة العليا للوفد توافق بأغلبية ساحقة على قرارات أبو شقة الإصلاحية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:18 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصي
أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه تأييدها للقرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، يوم الاثنين؛ لحماية الحزب.

وأكد البيان أن هذه القرارات التي تخضع لمبدأ قانوني هام وهو"مبدأ الضرورة"، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التي كان يدبرها أحد المفصولين هو "أخونة الحزب"، وللأسف قام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.

وأضاف البيان أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب قررنا تفويض رئيس الحزب  في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم: فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، والنائب الوفدي الدكتور محمد بركات والنائب الوفدي طارق تهامي والنائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وأحمد رائف، وأميمة عوض، وجمال شحاتة، وحسنى حافظ، وحمدي قوطة، وخالد قنديل، ورضا إدوارد، وسعيد ضيف الله، وسفير نور، وسليمان وهدان، وطارق تهامي، وطارق عبد العزيز، وعادل بكار، وعباس حزين، وعبد الباسط الشرقاوي، وعبد السند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعلى شعيب، وعيد هيكل، وفؤاد بدراوى، وفيصل الجمال، ومحمد البدري، ومحمد بركات، ومحمد فؤاد، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ومصطفى شحاتة، ومصطفى الطويل، ومصطفى الفقي، ومحمد خليفة، وهالة الملاح، وهاني سرى الدين، وهاني أباظة، ووجدى زين الدين، ويس تاج الدين، وأشرف على الدين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»..كتاب جديد للنائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ

الهضيبي وعبد العليم داود أبرزهم.. أبو شقة يعلن فصل 10 قيادات من حزب الوفد.. إحالة «أرنب» للنيابة العامة للتحقيق معه في التخابر مع قنوات أجنبية.. وسليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب

ترشيحاتنا

نقابة الموسيقيين تنعى علي حميدة: وفرنا له كل ما يلزم

تحذير شديد اللهجة لـ الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا البريطانية

مونديال الأندية.. التعادل السلبي يقود الأهلي وبالميراس الى ركلات الترجيح

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

أبو العينين وكيل مجلس النواب يهنئ الأهلي بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟