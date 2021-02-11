الهيئة العليا للوفد توافق بأغلبية ساحقة على قرارات أبو شقة الإصلاحية

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه تأييدها للقرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، يوم الاثنين؛ لحماية الحزب.





وأكد البيان أن هذه القرارات التي تخضع لمبدأ قانوني هام وهو"مبدأ الضرورة"، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التي كان يدبرها أحد المفصولين هو "أخونة الحزب"، وللأسف قام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.





وأضاف البيان أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب قررنا تفويض رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.



