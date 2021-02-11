إبراهيم الشريف: قرارات أبو شقة تحافظ على الهوية الوفدية

أكد إبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ تحافظ على الهوية الوفدية داخل بيت الأمة.









وأضاف الشريف أن حزب الوفد على مدار أكثر من 100 عام يرفض أية محاولات للعبث باستقرار وأمن الدولة المصرية، خاصة في ظل ما تمر به من مرحلة صعبة تحتاج إلى تكاتف وتماسك الجميع، خاصة الكيانات والمؤسسات الحزبية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني.









وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تهدف إلى الحفاظ على بيت الأمة باعتباره أكبر وأعرف الأحزاب السياسية في العالم ليكون حزبا قادرا على مساندة الدولة المصرية في حربها ضد محاولات إثارة الفوضى والبلبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.