النائب حازم الجندي يؤكد على ضرورة الوقوف خلف رئيس الوفد





توجه المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالنداء الحار لكافة الوفديين بضرورة الحفاظ على بيت الأمة ووحدة صفه ودرء وتجنب الفتن والعمل من أجل تماسك وترابط الوفديين لا فرقتهم.





و أكد المهندس حازم الجندي على ضرورة الوقوف خلف قيادة الحزب ورئيسه، ممثلة في المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي ترأس الحزب بإرادة وثقة الوفديين عبر انتخابات حرة نزيهة وهو المنهج والدرب الذي يسير عليه حزب الوفد تاريخيا منذ تأسيسه، وهو المبدأ الذي يجب احترامه من قبل الجميع، مشددا على ضرورة نبذ الخلافات وأن يكون الهدف دائما هو الوفد « بيت الأمة العريق » الذي يمثل دائما رمزا تاريخيا للمصريين جميعا لا للوفديين فقط.





وأكد على ضرورة استلهام طريق وخطى زعماء الوفد التاريخيين في نبذهم الدائم للخلافات والعمل من أجل الكيان ورفعته، خاصة أننا في مرحلة تاريخية دقيقة من عمر الوطن، وبداية فصل تشريعي جديد بمجلسي النواب والشيوخ يتطلع معه الجميع إلى إسهامات النواب الممثلين للحزب في البرلمان المصري بغرفتيه، والجميع ينتظر منا دورا سياسيا تاريخيا وإسهاما يليق بالتاريخ الوطني لحزبنا العريق في دعم الدولة المصرية وملبيا لنداء وطموح المواطن المصري الذي منحنا ثقته.