صدام 100 مركبة.. مقتل خمسة في حادث مروري كبير في تكساس.. صور

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد تورط ما يصل إلى 100 سيارة في حادث مروري كبير على طريق سريع مغطى بالجليد بالقرب من وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس ، حسبما ذكرت إدارة الشرطة المحلية.





وتأتي حادثة السيارة الهائلة في الوقت الذي تعرضت فيه أجزاء من الولايات المتحدة ، بما في ذلك تكساس ، لعاصفة شتوية تسببت في تساقط الثلوج والصقيع والأمطار.





وظهرت صور من الطريق السريع على الإنترنت حيث شوهدت سيارات محطمة بشدة متراكمة على الطريق ، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بالكامل. وبحسب وسائل إعلام محلية نقلًا عن السلطات ، نُقل عشرات الأشخاص إلى المستشفى ، بعضهم في حالة حرجة.





كما تم الإبلاغ عن تراكم آخر أدى إلى إصابة شخص واحد في أوستن. وقالت سلطات الطوارئ إنها شملت ما لا يقل عن عشرين سيارة.





وتأتي حوادث المرور في أعقاب الظروف الجوية غير المواتية في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب عاصفة شتوية ضربت المناطق المتضررة بالمطر والصقيع والثلوج.