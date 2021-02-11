وزارة الصحة تكشف عن رأيها فى عودة الدراسة .. شاهد

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عن رأى وزارة الصحة فى عودة الدراسة من جديد.



وأكد مجاهد خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، وأنه ليس لدى وزارة الصحة ما يمنع من عودة الدراسة أطلاقا خاصة أن الأوضاع مستقرة، مؤكدا أن عودة الدارسة جزء من عودة الحياة الطبيعية.



وأكد المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الوزارة تشدد وتراقب تنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بين الطلاب وأولياء الامور بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.



واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجربة مصر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، خلال عام 2020، وذلك بعد الاستجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا الغامض في يناير من العام الماضي.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور "مويتي ماتشيديسو"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، والدكتور "بيتر بيوت"، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).



وأوضحت الوزيرة أن مصر كانت ضمن أول 3 دول في العالم تستجيب لتحذيرات منظمة الصحة العالمية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر في منتصف شهر فبراير من العام الماضي، مؤكدة حرص مصر على اتباع منهج علمي في التعامل مع الأزمة ومتغيراتها.



