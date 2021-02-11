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تامر أمين يوجه رسالة عاجلة لـ محمد الشناوي

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:58 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن جميع الأندية العالمية حاليًا تتابع حارس مرمى النادي الأهلى محمد الشناوي، معلقًا "بعد مباراة اليوم سيكون هناك وكلاء تريد ضم الشناوي لـ أندية كبيرة وعالمية".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أنه يوجه رسالة هامة لـ الشناوي كابتن النادي الأهلي : "اختم تاريخك فى الأهلي يا شناوي .. ومتبصش لـ الفلوس".

وأكد تامر أمين أن الشناوي قدم مباراة قوية اليوم أمام بالميراس البرازيلي، معلقًا: "الشناوي صبر ونال.. الشناوي كان يلعب فى الأهلى وقت أن كان الحارس الكبير عصام الحضري يعلب فى الأهلي".

ولفت إلى أن محمد الشناوي خرج ولعب فى أندية أخرى، وكان عينه على الأهلي، وبعد فترة من الزمن عاد وأصبح كابتن النادي الأهلي، وأقوى حارس بمصر.

وأشار إلى أن اداء الشناوي اليوم وتصديه لـ ضربات الجزاء كان ممتازا وأسعد الجميع فى مصر، وجماهير النادي الأهلي.

وأوضح أن لاعب بالميراس فى أول ضربة جزاء كان يريد أن يلعب كره مميزه لكى يتوتر الشناوي، لكن الشناوي تصدي لها.

وتابع : "الشناوى كان فى منتهى الذكاء، وظل منتظر حتى شاهد الكرة وصدها".
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