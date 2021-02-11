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فن

احمد السعدني عن تتويج الأهلي بـ البرونزية: خير سفير للكرة المصرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:23 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

احتفل الفنان أحمد السعدني   بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏وغرد احمد السعدني  عبر تويتر قائلا: "‏الأهلي كعادته خير سفير للكره المصريه عظيم و مشرف اداء رجولي و روح قتالية برونزية كاس العالم للاندية للمرة الثانية الف مبروك لجماهير النادي الاهلي و مجلس ادارته و جهازه الفني و لاعبيه. 
‎".#اهلاوي_و_افتخر".


وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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