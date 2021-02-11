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حوادث

استولى على 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح قليوب

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:49 م
ضبط متخم
ضبط متخم
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إبراهيم الهوارى
أمر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، اليوم الخميس، بتجديد حبس جواهرجي مستريح قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب عرضه اليوم لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في مدينة قليوب والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية. 

وكانت نيابة قسم قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها قد وجهت للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير بعد أن استمعت النيابة لأقواله التي أكد فيها حصوله على الأموال من المجني عليهم وأنه كان يعطيهم أرباحا شهرية بصورة منتظمة إلا أنه تعثر في دفع تلك الأرباح منذ 3 أشهر بسبب أزمة مالية فى سوق الذهب. وأكد المتهم أمام النيابة أنه سيرد جميع المبالغ التى حصل عليها من المواطنين. 

وكان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجى بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب. 

وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى ن. ن 52 عاما جواهرجى استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة. 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكانه وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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