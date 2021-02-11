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رياضة

بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يتابع لاعبو الأهلي مجريات مباراة بايرن ميونخ الألماني مع تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام حاليا بالدوحة.

وسيتم عقد منصة توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضًا قويًّا مساء اليوم أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وحقق الأهلي البرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، ليصبح أول نادٍ عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين.

الفوز الذي حققه الأهلي مساء اليوم يحمل الفوز رقم 5 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية تحقيقًا للانتصارات في مونديال الأندية، وبفارق انتصارين عن أقرب ملاحقيه.

إنجاز الأهلي لم يتوقف على الصعيد الإقليمي، بعدما بات ثالث أكثر فرق العالم تحقيقًا للفوز في المونديال خلف ريال مدريد الإسباني، الذي حقق 10 انتصارات، وفي المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات.

وتمكن الأهلي من تحقيق أول فوز رسمي للأندية المصرية على حساب فريق برازيلي بعد خسارتين أمام إنترناسيونال وكورنثيانز خلال مشاركة الأهلي بالمونديال في نسختي 2006 و2012.
بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات
بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات
بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات
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