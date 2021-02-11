تحصين 1667 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في القليوبية

واصلت مديرية الطب البيطرى فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.
وقال مدير الإدارة البيطرية الدكتور محمد جودة إن الحملة التي انطلقت يوم 6 فبراير الجاري برعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وإشراف الدكتورة أمل العسيلي، مدير عام الطب البيطري، بجميع مراكز المحافظة، تشمل مختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.
وأضاف مدير إدارة بنها البيطرية أنه تم تحصين 1667 رأس ماشية بـ4 تحصينات، هي مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والنيموباك، والأحادي، تزامنا مع عمل قاعدة بيانات شاملة لرؤوس الماشية، من خلال عمل بطاقة تسجيل للحيوانات، وترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض.
وذكر أن فعاليات الحملة تجري بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. مشيرا إلى أنها تشمل حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية على أهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أكد أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تولي اهتماما بالغا بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حفاظا على الثروة الحيوانية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطري للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.