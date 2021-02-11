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وكيل تضامن النواب: الهدف الرئيسى لتنسيقية شباب الأحزاب خدمة المواطن

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:27 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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شيرين عادل
قال أحمد فتحى ، وكيل لجنة التضامن ب مجلس النواب ،  إن الهدف من لقاء تنسيقية شباب الأحزاب بمحافظ القاهرة، لعرض المشاكل التى يتعرض لها المواطنون التى تخص كل دائرة .

وأوضح  " فتحى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  إن الهدف الرئيسى لتنسيقية شباب الأحزاب ليس شعارات فحسب بل خدمة المواطن، قائلا: تطرقنا  عبر اللقاء لعرض مشاكل المواطنين وإرسالها عبر المنصة الورقية التى أطلقتها المحافظة بهذا الشأن .

وأشار إلى أنه تم التطرق لإرسال المواطنين شكوتهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة "واتس اب " وغيره من منصات التواصل الاجتماعى  أسوة بأهالى مصر الجديدة مع عرض المحافظة الوقت المحدد لتنفيذ الخدمة على أرض الواقع .

وتابع أن الخدمات التى تقدمها المحافظة سواء رصف طرق ، صرف صحى وغيرها والتى تعود بالنفع لابد أن يكون المواطن على علم بموعد تقديمها او الانتهاء منها.
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