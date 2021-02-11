وكيل تضامن النواب: الهدف الرئيسى لتنسيقية شباب الأحزاب خدمة المواطن

قال أحمد فتحى ، وكيل لجنة التضامن ب مجلس النواب ، إن الهدف من لقاء تنسيقية شباب الأحزاب بمحافظ القاهرة، لعرض المشاكل التى يتعرض لها المواطنون التى تخص كل دائرة .





وأوضح " فتحى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن ا لهدف الرئيسى لتنسيقية شباب الأحزاب ليس شعارات فحسب بل خدمة المواطن، قائلا: تطرقنا عبر اللقاء لعرض مشاكل المواطنين وإرسالها عبر المنصة الورقية التى أطلقتها المحافظة بهذا الشأن .





وأشار إلى أنه تم التطرق لإرسال المواطنين شكوتهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة "واتس اب " وغيره من منصات التواصل الاجتماعى أسوة بأهالى مصر الجديدة مع عرض المحافظة الوقت المحدد لتنفيذ الخدمة على أرض الواقع .





وتابع أن الخدمات التى تقدمها المحافظة سواء رصف طرق ، صرف صحى وغيرها والتى تعود بالنفع لابد أن يكون المواطن على علم بموعد تقديمها او الانتهاء منها.