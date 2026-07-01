أحمد كمال: أبو بكر شوقي يمنح الممثل مساحته لبناء الشخصية.. وداود عبد السيد فتح أبوابا واسعة للإبداع

تحدث الفنان القدير أحمد كمال عن تجربته في العمل مع المخرج أبو بكر شوقي، مشيدًا بأسلوبه الإخراجي، ومؤكدًا أنه شعر منذ البروفات الأولى بأنه أمام مخرج يجيد الاستماع إلى الممثل، ويمنحه مساحة حقيقية للمشاركة في بناء الشخصية.



وأوضح كمال أن هذا النهج خلق حالة من التفاهم والثقة المتبادلة بينه وبين شوقي، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء أمام الكاميرا، وأسهم في تقديم الشخصية بصورة أكثر صدقًا وعمقًا.



كما أشاد أحمد كمال خلال لقاء مفتوح بعنوان «رحلة الممثل»، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بتجربته مع المخرج الكبير داود عبد السيد، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز المخرجين الذين يمتلكون قدرة استثنائية على توجيه الممثل.



وقال أحمد كمال إن عبد السيد يقدم للممثل مفتاحًا بسيطًا لفهم الشخصية، لكنه يفتح أمامه في المقابل عوالم واسعة من الأداء والإبداع، بما يتيح له مساحة كبيرة للتعبير واكتشاف أبعاد جديدة للشخصية.