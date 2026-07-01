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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإثنين.. «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن» بملتقى الهناجر الثقافي

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
تقى الجيزاوي

ضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر يوليو، يقيم قطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن» في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 6 يوليو الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور طارق منصور الكاتب والمؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المرصد العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللواء أركان حرب هشام الهناوى مستشار الشئون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الفنان القدير طارق الدسوقي، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، الإعلامي محمود التميمي الباحث في الشخصية المصرية .

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى الوطنية، يقدمها ضيوف شرف الملتقى الفنانة غادة الدجوي والفنانى هبة رمضان، وفرقة «الخان» بقيادة المايسترو عماد فتحي عرفة .

فعاليات وزارة الثقافة أيمن الشيوي شادي سرور

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