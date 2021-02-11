هرب من المنتخب وعمل ببنزينة ودخل موسوعة جينيس.. قصة السباح العالمى سيد الباروكى

كشف السباح العالمى سيد الباروكى، مشواره مع الرياضة واحترافه خارجيا، لافتا إلى أنه بدأ فى نادى هيئة قناة السويس.



وأكد الباروكى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أنه لعب مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم عام 2003 "مسافات طويلة.



وتابع السباح العالمى: بدأت المشوار الاحترافي عام 2006، كنت طالع بطولة فى إيطاليا وهربت واشتغلت عامل نظافة، وعامل فى مطعم، وعامل فى بنزينة، وانا فى البنزينة قابلت ناس معاهم زعانف سباحة ودلونى على نادى، ورحت عملت اختبارات هناك ومستوايا كان أفضل من الهواة الموجودين".



وأضاف سيد الباروكى، بعد ذلك مساعد مدرب الإيطالي قام باختباري ولكنه كان عنصريا ضدى، بعد 4 أيام استدعاني مدرب المنتخب الإيطالى للسباحة وقام باختباري بنفسه ومنحنى 6 أشهر فرصة للعودة إلى مستوايا لأنى لم أتمرن لمدة سنة كاملة.



وأشار سيد الباروكى إلى أنه أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس، لأعلى قفزة من الماء.