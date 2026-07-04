مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها توقفت كثيرًا أمام مشهد بكاء النجم المصري محمد صلاح لحظة تحقيق الانتصار، في لقطة إنسانية مؤثرة عكست حجم المسؤولية والانتماء.

وأضافت مرسي: "لا تبكِ يا صلاح، فأمهات مصر جميعًا يشعرن من قلوبهن أنك ابنهن، لقد حملت القيادة بكل قوة وإصرار يا كابتن، وكنت على قدر المسؤولية".

وتابعت وزيرة التضامن: "افرح أنت وزملاؤك في هذا الفريق المحترم، فمصر كلها كانت تدعو لكم من القلب، وستظل دائمًا خلفكم بالدعم والمساندة".

وأشارت إلى أن المشهد جسّد روح الوطنية، حيث نظر "ابن مصر" إلى السماء وعيناه تلمعان بمزيج من الفخر والفرحة وحب الوطن، قائلًا بصوت مختنق: "لقد فعلناها".