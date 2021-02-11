مستشفي الوقف ينجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بالكورونا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الفريق الطبي بمستشفي الوقف المركزي للعزل و الفرز، نجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.





و أضاف تاوضروس، بأن السيدة المصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 28 عاما، و كانت تعانى من تسمم ما قبل الحمل مع إرتفاع بضغط الدم.





وقدم تاوضروس، الشكر و التقدير للفريق الطبي بالمستشفي علي مجهوداتهم فى هذه الجراحة التى تعد نجاح جديد تسطره الفرق الطبية بمستشفي الوقف المركزي.





من جانبه قال الدكتور محمد عبدالقوى، مدير المستشفي، إن الأم بحالة صحية جيدة والمولود صحته جيدة، و تحظي برعاية طبية جيدة، هى و طفلتها.







قاد الفريق الطبى المشرف على العملية، الدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفي و أخصائي النساء والتوليد، وكل من : الدكتور راوي الراوي، نائب مدير المستشفى، الدكتور مصطفى حسن، أخصائى النساء والتوليد، الدكتور حسن عيد الديب، نائب النساء و التوليد، الدكتور أيمن جمال نائب النساء والتوليد، الدكتور أمير مجدى، أخصائى التخدير، الدكتور أحمد طه عبدالله، استشارى قسم الأطفال و الحضانات، الدكتور ابراهيم السنبسى، مدير قسم الجودة، و بهاء يوسف، مشرف قسم التمريض، و الممرضات" حنان صديق من قسم العمليات، فاطمة الزهراء من قسم العزل، و نشوى محمد بقسم مكافحة العدوى، هناء عبدالعليم من قسم الحضانات، و وردة محمد".





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