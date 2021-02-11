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رياضة

الاهلي يتسلم برونزية مونديال الأندية وبايرن ميونخ يصنع ممرا شرفيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:18 م
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
تسلم لاعبو النادي الاهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. 

صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. 

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء.

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