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مرأة

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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رنا عصمت
دائما ما تتعمد البلوجر المصرية حنين حسام إثارة الجدل خصيصًا بعد خروجها من السجن منذ أيام وخلعها الحجاب والظهور مرة أخرى على منصات التواصل الإجتماعى.

نشرت حنين حسام؛ مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة.

وعلقت على الصور قائلة:" أنا احلى من نانسي عجرم".

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كاجوال مرتدية بلوفر باللون الرمادي. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها .
بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم
بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم
بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم
بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم
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