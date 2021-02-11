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حوادث

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة سيارة سجائر بالشرقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:43 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز سرقة سيارة نقل بداخلها ١٠٠ كرتونة سجائر.

تبلغ لمركز كفر شكر بأمن القليوبية من سائق بشركة للسجائر 39 سنه بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز، أنه أثناء سير ه بالطريق المُشار إليه مستقلًا سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء  فوجئ بإعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة فإستقل معهم السيارة الميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة .

وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق الـمُشار إليه ودفعه خارج السيارة ولاذوا بالهرب والعثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عدد ثمانية متهمين (7عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية ).

بإستهدافهم أمكن ضبط اربعه منهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين  وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه احدهم وقيامهم بإستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وإنتظروا سيارة شركة السجائر لعلم احدهم بخط سيرها لسابقه عملة بالشركة ولدي وصولها إستوقفوا قائدها وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.

أرشدوا عن حمولة السيارة  (كراتين السجائر المستولي عليها) داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وجزء من المبلغ المالي المستولى علية وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية.

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