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والدة ميارة شريف بعد خسارتها ببطولة أستراليا: من كتر زعلها مش بترد على التليفونات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعربت آمال ثابت والدة لاعبة التنس ميار شريف، عن حزنها بخسارة ابنتها من السلوفينية كايا جوفان في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " "مساء دي إم سي"، عبر قناة " دي ام سي": ""كان بيد ميار شريف الفوز ولكن لم يحالفها الحظ والتوفيق".

وأضافت:" ميار حزينة علي الخسارة ومن كتر زعلها مش بترد على التليفونات وحاولت اتصل بيها أكتر من مرة ولكن مش بترد عليا".

وخسرت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، من نظيرتها السلوفينية كايا جوفان في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة.
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