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بين الناس

مواطن يطالب بإستلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن رامى زكريا على سليمان ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها فى الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر .

ويقول رامى زكريا على سليمان فى رسالته : تقدمت للحصول على شقة فى مشروع  الإسكان الاجتماعي منذ عام ٢٠١٣، وكتبت العقد وعملت التوكيل ودفعت الفلوس المطلوبة منى فى٢٠١٧ لدى بنك الاسكان والتعمير فرع الدقى ، وحتى الان لم استلم .

وأضاف : ذهبت الى البنك قالى العطلة من صندوق التمويل العقارى رحت الصندوق يقولى ورقك فى البنك رحت البنك يقولى ورقك فى الصندوق، رحت كتبت شكوى فى البنك فرع المهندسين وبردو مفيش جديد.. 3 سنوات علشان استلم الشقة فى المشروع ، وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى أستلام وحدتى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى .

واشار تقدمت بالعديد من الشكاوى للأسرع من استلام وحدتى السكنية المحددة بمنطقة مدينة بدر  ومفيش جديد، وأناشد  المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى  لتخفيف أعباء دفع الإيجار .     


للتواصل مع القارئ
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/٠١٢٢٧٠٣٥٦٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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