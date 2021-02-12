لفتيات الجامعة .. هيونداي i10 أفضل سيارة لكِ

تصاب الفتيات بحيرة كبيرة عند شراء السيارة خاصة عند دخول الجامعة ، وتعد سيارة هيونداي i10، من أفضل السيارات للفتيات خاصة انها عملية وصغيرة وتتمتع بمواصفات قياسية.





وتنتمي السيارة لفئة سيارات الهاتشباك ، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1200 سي سي ، ويولد قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/ متر ، وهي مدعمة بناقل رباعي السرعات أوتوماتيك، كما تعتمد على منظومة الجر الامامي ، والتي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، وذلك في غضون 12.1 ثانية .





كما زودت السيارة بالعديد من المواصفات ، وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية ، والفرامل المانعة للانغلاق abs، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ، واحتوت السيارة على جنوط رياضية مقاسها 14 بوصة ، مع جنوط ومكيف هواء خاصية تعديل مقعد السائق لست اتجاهات مع طي المقاعد الخلفية ، مع فتحة سقف ، وحساسات خلفية .





ويتراوح سعر السيارة كالتالي :ويتراوح سعر الفئة الأولى 229.9 ألف جنيهويتراوح سعر الفئة الثانية بنحو 249.9 الف جنيه