السيارة المفضلة للمصريين .. سعر هيونداي إلنترا 2012 في سوق المستعمل

تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي مع وجود فتيس 6 سرعات ينخفض في السرعات المنخفضة ،والسيارة قامت بمراعاة الارتفاع المناسب عن سطح الأرض ، مما يساعد على عفشة السيارة .





تعتبر هيونداي النترا من افضل الموديلات التي طرحتها هيونداي ، بعد الإقبال الشديد عليها في سوق الزيرو ويتراوح سعر هيونداي النترا موديل 2012 في سوق المستعمل بداية من 170 إلى 179مواصفات هيونداي النترا 2012تكييف السيارة عالي جدا ولايؤثر على البنزين بشكل مرتفع بل بنسبة تكون مقبولة لمن يقود السيارة ،وتعتبر الفرامل مناسبة جدا ، ولاتغلق بصورة تؤثر على السرعة بصورة مغلقة بل بها انسابيه لسرعة السيارة .الفرش الداخل للسيارة ذات خامات عالية يعطيها مساحة من الفخامة ، والاناقة ، بالإضافة إلى التصميم الداخلي للسيارة رياضي أكثر من الأصدرات السابقة ، كما أن السيارة من أكثر السيارات لدى المصريين منذ بداية صدورها،وبالنسبة لكاسيت السيارة مزود بخاصية البلوتوث ، وتعمل بـ 6 سماعات داخلية ، وتقنية عالية جدا .