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سيارات

من أفضل موديلات هيونداي.. سعر ix35 موديل 2016 في سوق المستعمل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:01 ص
هيونداي ix35
هيونداي ix35
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أماني نوار
تعد سيارة هيونداي ix35  من أفضل السيارات متعددة الاستخدامات SUV  في سوق المستعمل خاصة موديل 2016 ، ويترواح سعر السيارة من 295 ألف إلى 318 حسب حالة السيارة .

مواصفات سيارة هيونداي ix35

تأتي السيارة بمحرك سعته 1600 سي سي ، وقوة 135 حصان ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات .

وسنجد من حيث مقاييس الأمان فتحتوي السيارة على فرامل مضادة للانغلاق ، ونظام إلكتروني للتتحكم في إدارة المحرك ، مع برنامج للاتزان الإلكتروني في الارتفاعات .

 من الداخل تحتوي السيارة على فتحة سقف بانوراما ، وسبويلر خلفي ، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، ونظام سنتر لوك ، ومرايا كهربائية .

وتحتوي هيونداي ix 35 على فتحة سقف "بانوراما" و"سبويلر خلفي"، إلى جانب وجود وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، ونظام "سنتر لوك" ومرايا كهربائية.

تم تزويد  السيارة بمدى أعلى مع محرك توربيني ثنائي السرعات وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ومحرك All-Wheel، ويتم تشغيل جميع المشتقات الأخرى من خلال العجلات الأمامية فقط  بالإضافة إلى أن قطع غيار السيارة متوفرة ورخيصة الثمن .

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