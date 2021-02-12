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منوعات

ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة استرالية مقطع فيديو لطفل بعد أن كان يلعب بقطع من ألعابه، في غرفته و لكنها اكتشفت كارثة في  صندوق الأالعاب الخاص بإبنها اصابتها بالصدمة . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة في تسمانيا باستراليا عثرت على عنكبوت سام في غرفة إبن شقيقتها البالغ من العمر عامين  و ظن العنكبوت لعبة من ضمن العابه . 

صدمت السيدة حينما رأت العنكبوت الموجود في الصندوق، خاصة بعد رؤيتها 200 عنكبوت صغير في نفس المكان و شعرت بالرعب لأن الطفل كان يتعامل مع العنكبوت بكل براءة و هي من فصيلة شديدة السمية . 

جدير بالذكر أن السيدة وجدت بيض للعنكبوت في عربة من العربات البلاستيكية لألعاب الطفل الصغير و قامت بتصويرها لأحد علماء العناكب، وأكد لها ان العنكبوت الأم تجلس فوق البيض حتى يخرج صغارها .
ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة
ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة
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