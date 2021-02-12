ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

نشرت سيدة استرالية مقطع فيديو لطفل بعد أن كان يلعب بقطع من ألعابه، في غرفته و لكنها اكتشفت كارثة في صندوق الأالعاب الخاص بإبنها اصابتها بالصدمة .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة في تسمانيا باستراليا عثرت على عنكبوت سام في غرفة إبن شقيقتها البالغ من العمر عامين و ظن العنكبوت لعبة من ضمن العابه .





صدمت السيدة حينما رأت العنكبوت الموجود في الصندوق، خاصة بعد رؤيتها 200 عنكبوت صغير في نفس المكان و شعرت بالرعب لأن الطفل كان يتعامل مع العنكبوت بكل براءة و هي من فصيلة شديدة السمية .





جدير بالذكر أن السيدة وجدت بيض للعنكبوت في عربة من العربات البلاستيكية لألعاب الطفل الصغير و قامت بتصويرها لأحد علماء العناكب، وأكد لها ان العنكبوت الأم تجلس فوق البيض حتى يخرج صغارها .