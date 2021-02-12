أمن الدقهلية يضبط 2.5 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر

تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية من ضبط 2.5 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ودون ترخيص بالمخالفة للقانون.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهالي يفيد بقيام ضباط إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط سيارة محملة بأعلاف مجهولة المصدر بمنطقة بأحد شوارع مدينة طلخا.





وبالفحص تبين ان السيارة تحمل رقم م ٥ س ٨٦٩٥ نقل قيادة المدعو عزت.ع.م.ع، ٢٥ عاما عامل، ومقيم دائرة البتاتون مركز شبين الكوم بالمنوفيه ، وبرفقته المدعو محمد صفوت سعيد.جابر ٣٤ عاما مندوب مبيعات لدى الشركة الدولية للاسمدة الزراعية وميم سرس اللبان المنوفيه محملة بكمية من الاسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ودون ترخيص من وزارة الزراعة.





كما تم ضبط كمية من الاسمدة والمخصبات الزراعية داخل شقه بذات المنطقه ملك تامر عبد السلام صقر صاحب الشركة الدولية للاسمدة والمخصبات والزراعية تقدر بحوالي ٢ طن ونصف مخالفان بذلك القانون رقم 53/1966



