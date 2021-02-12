بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود.





وقال بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة موجهة "إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار".





ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.



