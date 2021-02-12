الجديد آمن.. استشاري تجميل يكشف أسرار ومعلومات جديدة عن السيلكون

كشف الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، الفرق بين السيليكون القديم، والسيليكون الجديد الذي يستخدم في عمليات التجميل، معقبًا : "الجديد آمن جدا ، وملمسه أقرب للطبيعي بشكل كبير ، وأفضل من القديم بمراحل ".





وتابع "محمود سيد" خلال استضافته مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون " أن كل من لجأ لعمليات التجميل خلال السنوات العشرة الماضية ، يجب أن يتجه للدكتور ويقوم بتغيير السيليكون إلى الجديد لأنه أفضل " .





وقدم استشاري التجميل نصائح للسيدات والفتيات لتجنب التجاعيد، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على البشرة بشكل جيد ، وعمل مساج للبشرة يوميًا ، وشرب مياه بكثرة ، مضيفًا أن الاكتئاب والتدخين تعتبر أسباب رئيسية في سرعة ظهور التجاعيد ، بالإضافة إلى سهر الليل وعدم الانضباط في مواعيد معينة للنوم .