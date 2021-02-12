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توك شو

الجديد آمن.. استشاري تجميل يكشف أسرار ومعلومات جديدة عن السيلكون

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:20 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
كشف الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، الفرق بين السيليكون القديم، والسيليكون الجديد الذي يستخدم في عمليات التجميل، معقبًا : "الجديد آمن جدا ، وملمسه أقرب للطبيعي بشكل كبير ، وأفضل من القديم بمراحل ". 

وتابع  "محمود سيد" خلال استضافته مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون "  أن كل من لجأ لعمليات التجميل خلال السنوات العشرة الماضية ، يجب أن يتجه للدكتور ويقوم بتغيير السيليكون إلى الجديد لأنه أفضل " .

وقدم استشاري التجميل نصائح للسيدات والفتيات لتجنب التجاعيد، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على البشرة بشكل جيد ، وعمل مساج للبشرة يوميًا ، وشرب مياه بكثرة ، مضيفًا أن الاكتئاب والتدخين تعتبر أسباب رئيسية في سرعة ظهور التجاعيد ، بالإضافة إلى سهر الليل وعدم الانضباط في مواعيد معينة للنوم . 
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