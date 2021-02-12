أبلة فاهيتا تستعين بطبيب تجميل لإجراء عملية جراحية لفتاة على الهواء.. شاهد

حل الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، ضيفا على الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا ببرنامج "الدوبلكس" المذاع على قناة "ON"، ليكشف معلومات و أسرار عن عمليات التجميل الحديثة والفرق بينهم.





وأجرى الدكتور محمود سيد، تجربة عملية لجراحة التجميل على إحدى الفتيات الحاضرين، وذلك برفقة ابلة فاهيتا.







