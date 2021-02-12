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أبلة فاهيتا تستعين بطبيب تجميل لإجراء عملية جراحية لفتاة على الهواء.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:58 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
حل الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، ضيفا على الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا ببرنامج "الدوبلكس" المذاع على قناة "ON"، ليكشف معلومات و أسرار عن عمليات التجميل الحديثة والفرق بينهم. 

وأجرى الدكتور محمود سيد، تجربة عملية لجراحة التجميل على إحدى الفتيات الحاضرين، وذلك برفقة ابلة فاهيتا. 


وكشف استشاري جراحة التجميل ، عن بعض المعلومات المتعلقة بعمليات التجميل الخاصة بالأنف ، قائلًا : " نقوم بعمل كونتور الانف على مساحات معينة ودقيقة للغاية " ، مضيفًا إن هذا النوع من العمليات يستغرق حوالي ساعة ونصف ، وبعدها يتم تركيب دعامة خارجية للمريض لمدة أسبوع ، معقبًا : " بعد كده بيبقى المريض بأنف جديدة وشكل مختلف وجديد " .

وأضاف "محمود سيد" خلال استضافته مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون "  أن هناك عمليات تجميل أيضًا تُجرى لمنطقة " اللغد " ، حيث يتم تسييح دهون الرقبة واللغد كاملة ، من خلال استخدام جهاز " فيزر " الجديد ، معقبًا : بنعمل shaping ، ونرسم خط لمنطقة الفك " . 

أبلة فاهيتا تستعين بطبيب تجميل لإجراء عملية جراحية لفتاة على الهواء.. شاهد
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