أبلة فاهيتا تستعين بطبيب تجميل لإجراء عملية جراحية لفتاة على الهواء.. شاهد

حل الدكتور محمود سيد ، استشاري جراحة التجميل ، ضيفا على الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا ببرنامج "الدوبلكس" المذاع على قناة "ON"، ليكشف معلومات و أسرار عن عمليات التجميل الحديثة والفرق بينهم.
وأجرى الدكتور محمود سيد، تجربة عملية لجراحة التجميل على إحدى الفتيات الحاضرين، وذلك برفقة ابلة فاهيتا.
وكشف استشاري جراحة التجميل ، عن بعض المعلومات المتعلقة بعمليات التجميل الخاصة بالأنف ، قائلًا : " نقوم بعمل كونتور الانف على مساحات معينة ودقيقة للغاية " ، مضيفًا إن هذا النوع من العمليات يستغرق حوالي ساعة ونصف ، وبعدها يتم تركيب دعامة خارجية للمريض لمدة أسبوع ، معقبًا : " بعد كده بيبقى المريض بأنف جديدة وشكل مختلف وجديد " .
وأضاف "محمود سيد" خلال استضافته مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون " أن هناك عمليات تجميل أيضًا تُجرى لمنطقة " اللغد " ، حيث يتم تسييح دهون الرقبة واللغد كاملة ، من خلال استخدام جهاز " فيزر " الجديد ، معقبًا : بنعمل shaping ، ونرسم خط لمنطقة الفك " .