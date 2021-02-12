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رياضة

فخور جدا بوجودى في كيان كبير.. أيمن أشرف يعلق على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
علق أيمن أشرف على لاعب النادي الأهلي على التتويج  ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق اشرف قائلا " حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف كيان كبير زي كيان النادي الأهلي .. مبروك لجمهور النادي الأهلي .. مبروك اللاعيبه الرجالة ..ثالث عالم ".

وتسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. 

صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. 

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.
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