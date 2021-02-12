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فن

أناقة.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نانسي عجرم؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام  .

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة " اناقة ".

يذكر أن  نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".
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