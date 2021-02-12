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هند النعساني: الأهلي حقق إنجازا تاريخيا بإحراز برونزية مونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:34 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
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إسراء صبري
وجهت الإعلامية هند النعساني، التحية للاعبي النادي الأهلي على بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي، قائلة: "هنقول أيه نادي القرن ولا أفضل نادي في العالم".

وأضافت: "النادي الأهلي حصل على المركز الثالث في مونديال الأندية مرتين..وهذا يعد إنجاز تاريخي للفريق".

وتابعت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد": نادي القرن أمس لم يخذل جماهيره والجماهير المصرية، ومباراة أمس كانت في غاية الأهمية ولكن النادي الأهلي استطاع أن يجتاز تلك المباراة بضربات الترجيح.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، مبروك البرونزية لجماهير مصر، معقبا: الحارس محمد الشناوي وكتيبته فرحونا أمس من خلال حصد البرونزية.
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