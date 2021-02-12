هند النعساني: الأهلي حقق إنجازا تاريخيا بإحراز برونزية مونديال الأندية

هند النعساني، التحية للاعبي النادي الأهلي

على بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي، قائلة: "هنقول أيه نادي القرن ولا أفضل نادي في العالم".





وأضافت: "النادي الأهلي حصل على المركز الثالث في مونديال الأندية مرتين..وهذا يعد إنجاز تاريخي للفريق".

وجهت الإعلاميةوتابعت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد": نادي القرن أمس لم يخذل جماهيره والجماهير المصرية، ومباراة أمس كانت في غاية الأهمية ولكن النادي الأهلي استطاع أن يجتاز تلك المباراة بضربات الترجيح.