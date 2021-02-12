صباح البلد يستعرض تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للنادي الأهلي

حيث هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهيره بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية.





وقال أبو العينين: "أتقدم بخالص التهنئة للنادي الأهلي العريق وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحصولهم على المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية في إنجاز عالمي جديد يُحسب للرياضة المصرية".





وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص الشكر والتقدير لمنظومة النادي الأهلي الاحترافية من إدارة وجهاز فني ولاعبين على جهودهم وأدائهم وروحهم القتالية العالية وتمثيلهم المشرف لبلادهم وسط كوكبة مميزة من أفضل فرق العالم المشاركة في البطولة".





وأضاف: "النادي الأهلي استحق التكريم ونال التتويج بعد عام شاق استطاع من خلاله الظفر ببطولة أفريقيا والتأهل لتمثيل القارة في أكبر بطولة على مستوى الأندية في العالم".





واختتم أبو العينين: تمنياتنا للنادي الأهلي وكافة الأندية المصرية بالتوفيق في كافة المسابقات والبطولات الدولية في ظل قيادة سياسية تتخذ من تطوير الرياضة سبيلا لبناء الإنسان وإعلاء قيم الإنسانية ونبذ التعصب.

استعرض برنامج "صباح البلد" تهنئة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب للنادي الأهلي أمس بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما استطاع أن يتخطى فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.