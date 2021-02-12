الرئيس السيسي يؤكد لـ أبو مازن ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة:
الأهرام:
الرئيس السيسي يؤكد لـ أبو مازن ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
رقم قياسي جديد..الأهلي أكثر فرق العالم ظهورا في مونديال الأندية.
صدى البلد:
التأكيد على تواصل العمل المشترك..الرئيس السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين.
الشروق:
شكري يؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا ورحيل المقاتلين الأجانب.
بوابة أخبار اليوم:
النواب يعاود الانعقاد..الأحد المقبل.
المصري اليوم:
الحكومة: استكمال بشاير الخير بنطاق محور المحمودية وتطوير ميادين بالإسكندرية.
الاحتفال بتوريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر لهيئة سكك حديد مصر.
اليوم السابع:
التعليم: استمرار تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستمارة التقدم للامتحانات.
مصراوي:
الهجرة والتخطيط تطلقان مبادرة "أصلك طيب" لمشاركة المصريين بالخارج بحياة كريمة.
الهلال اليوم:
انخفاض طفيف..الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس.
سكاي نيوز:
البنتاغون: إيران تعد عامل عدم استقرار..ونواصل دعم حلفائنا.
بي بي سي:
محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ: الديمقراطيون يطالبون بإدانة الرئيس السابق.