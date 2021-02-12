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الرئيس السيسي يؤكد لـ أبو مازن ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:55 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة:

الأهرام:
الرئيس السيسي يؤكد لـ أبو مازن ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
رقم قياسي جديد..الأهلي أكثر فرق العالم ظهورا في مونديال الأندية.

صدى البلد:
التأكيد على تواصل العمل المشترك..الرئيس السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين.

الشروق:
شكري يؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا ورحيل المقاتلين الأجانب.

بوابة أخبار اليوم:
النواب يعاود الانعقاد..الأحد المقبل.

المصري اليوم:
الحكومة: استكمال بشاير الخير بنطاق محور المحمودية وتطوير ميادين بالإسكندرية.
الاحتفال بتوريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر لهيئة سكك حديد مصر.

اليوم السابع:
التعليم: استمرار تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستمارة التقدم للامتحانات.

مصراوي:
الهجرة والتخطيط تطلقان مبادرة "أصلك طيب" لمشاركة المصريين بالخارج بحياة كريمة.


الهلال اليوم:
انخفاض طفيف..الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس.

سكاي نيوز:
البنتاغون: إيران تعد عامل عدم استقرار..ونواصل دعم حلفائنا.

بي بي سي:
محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ: الديمقراطيون يطالبون بإدانة الرئيس السابق.


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