إصابة ربة منزلة بإصابات خطيرة على يد أقاربها بالسنبلاوين لخلافات على الميراث

أصيبت ربة منزل بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعدي أقاربها عليها بالضرب بآلة حادة "سنجة" بسبب خلافات الميراث بينهما بإحدي قري مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتم نقلها إلى المستشفي الدولي بالمنصورة لخطورة حالتها .



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "وردة ر. ش. ال " 36 عاما ، ربة منزل ، ومقيمة عزبة " شعبان " دائرة المركز، مصابة بكدمة وجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج ( إدعاء تعدي ) وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.





وبانتقال ضباط مباحث المركز إلي المستشفي و بالفحص وسؤالها إتهمت كلا من "تامر .ال. ع " 36 عاما ، عامل و " نسرين .ع .م. ش " ۳۹ عاما، ربة منزل شقيقة زوج المصابة، ويقيمان بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي وألة حادة " سنجة " بحوزة الأول وإحداث إصابتها، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث حيث أن المشكو في حقها الثانية شقيقة زوجها.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات المسيب و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۳۱۳۱ جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.