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أخبار البلد

تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
شهدت محيط صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، المقرر وصولها في غضون ساعات قليلة، إلى القاهرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي، برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي  المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال  بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة .

ويصل مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201  بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وتوج فريق الأهلي توج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .
تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي.. صور
تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي.. صور
تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة قبل وصول بعثة الأهلي.. صور
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