الزراعة تكشف حقيقة بث إعلانات خادشة للحياء بقناة مصر الزراعية

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على قناة مصر الزراعية، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول قيام القناة بتصوير وبث إعلانات "ملابس داخلية" خادشة للحياء.





لفت الى ان الواقعة التي تناولتها أحد المواقع الالكترونية كانت منذ عام تقريبا، و كانت لتصوير اعلان "حقائب سيدات" لصالح إحدى الوكالات الاعلانية التي قامت بتأجير الاستديو من أجل هذا الغرض وأوضح ان هناك أحد الأشخاص، سلك مسلكا غير أخلاقي، وتصوير الفتيات خلسة اثناء استعدادهن لتسجيل الإعلان.





وأكد المشرف العام على القناة أنه لا يتم بث أو تصوير أي إعلانات أو برامج بالقناة منافية للآداب العامة وقيم المجتمع وأن الإدارة الجديدة الحالية لقناة" مصر الزراعية"، ليس لها اي علاقة بواقعة تصوير الإعلان كما لم يتم الإطاحة بأي أحد من العاملين بسبب الواقعة المزعومة.

واضاف ان وزير الزراعة لا يتدخل في فصل او حتى تعيين احد من العاملين بالقناة ، فهناك إدارة لها هي المعنية بكافة أمورها الفنية والإدارية ،

وتابع ان أزمة الزملاء بالهيئة الوطنية للاعلام الذين تركوا القناة، كانت منذ شهرين، اي قبل التداول الإعلامي لهذه الواقعة، وان القناة ليست طرف في هذه الازمة، لكنها مع جهة عملهم الأصلية لافتا الى ان إدارة القناة ترحب بهم في أي وقت بعد توفيق أوضاعهم الإدارية، خاصة وان من بينهم كفاءات متميزة.

‏ ‏وأضاف عزوز أن قناة مصر الزراعية تقدم رسالة اعلامية محترمة وهادفة وتقوم بدورها الذي أنشئت من اجله، في توعية وخدمة المزارعين، كذراع ارشادي، في ظل نقص عدد المرشدين الزراعيين، مشيرا الى ان القناة تشهد حاليا تطويرا على مستوى عالي من المهنية، في كافة الأمور الإدارية والفنية، من حيث إضافة برامج جديدة، تستهدف التواصل المباشر مع المزارعين وحل المشاكل التي تواجههم من خلال المتخصصين وأيضا تلبية رغبات جميع طوائف المجتمع. وان الوزارة منذ انشاء القناه حتي الآن تتحمل كافة تكاليف التشغيل واجور العاملين ..وتقدم كافة اوجه الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي المواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.