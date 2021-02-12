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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر أساس الملاعب الفرعية بإستاد العريش

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:10 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير

وضع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم حجر أساس الملاعب الفرعية" ملعب كرة قدم قانوني منجل بالنجيل الصناعي، وملعب اكريلك متعدد الاغراض" بإستاد العريش.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، بالشكل الذى يضمن توسيع قاعدتى الممارسة والمنافسة الرياضية.

أوضح وزير الرياضة أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من التطوير للبنية الانشائية الشبابية والرياضية، بما يتناسب مع حجم التطوير الذي تشهده الرياضة المصرية حاليًا، مؤكدا بأن أهالينا في العريش يستحقون دائما مزيدًا من الدعم اللوجيستي لكافة المنشآت الرياضية، وعودتهم مرة اخرى لمنصات التتويج الرياضية للمسابقات التي تنفذها الدولة في المجال الرياضي والشبابي.

وفي نفس السياق قام وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء بجولة تفقدية داخل استاد العريش، وجميع المنشآت الملحقة، حيث وجه برفع كفاءتها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية ووفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر أساس الملاعب الفرعية بإستاد العريش
وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر أساس الملاعب الفرعية بإستاد العريش
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