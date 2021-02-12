اليوم.. جنات تحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا

تستعد المطربة جنات لإحياء حفل عيد الحب في دار الاوبرا المصرية اليوم الجمعة.





وتستعد "جنات" للحفل من خلال اجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.





من المقرر ان تغني جنات عدد من أغانيها الرومانسية الشهيرة وكذلك أغاني البومها الأخير " انا بانتظارك " والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.





علي صعيد آخر وافقت جنات علي دخول مجال التمثيل في عمل سينمائي ولكنها لم تحسم الامر بعد فهي في مرحلة آختيار الورق ، والعمل الجيد هو الذي سيجعله تخوض التجربة بكل ثقه .



