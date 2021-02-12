وزير الرى يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة الهندسية

حضر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حفل ختام البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذي تم إعداده وفقًا لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي ، والذى تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة على مدار ستة أسابيع ، تضمنت عرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الإستراتيجية.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى بمشاركة عدد (32) متدرب من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدني، عمارة، ميكانيكا، كهرباء) ، والذين تم إختيارهم سابقًا من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط وإتخاذ القرار، مؤكدًا أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والإبتكار ، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكًا أساسيًا في مجهودات البناء والتنمية التى تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.





وأشار الوزير الى أن قطاع التدريب الإقليمي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، مشيدًا بالإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي وفروعه بالمحافظات ، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة ، وقيامه بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ، ودعمًا للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



