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منوعات

لحظات مرعبة.. راكب أمواج يخاطر بحياته على ظهر سمكة قرش

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:53 م
راكب أمواج يخاطر
راكب أمواج يخاطر بحياته على ظهر سمكة قرش
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يارا زكريا
خاطر راكب أمواج بولندي بحياته عندما سار على ظهر سمكة قرش رمادية خطيرة وهي من الأنواع المهددة بالإنقراض في شاطئ بشرق مدينة سيدني الإسترالية.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية التقطت طائرة بدون طيار الحادث اللافت للنظر حيث نزل راكب الأمواج من على لوحه فجأة وسار على ظهر سمكة القرش.

وقال مصور الطيارة بدون طيار للصحيفة: «أود التحدث مع راكب الأمواج ... سيكون من الرائع معرفة ما إذا كان يعلم أنها سمكة قرش كان يخطو عليها أم لا يعرف». 

ووصفت عالمة البحار، الدكتورة فانيسا بيروتا أسماك القرش الرمادية بأنها حيوان هادئ بشكل عام، لكن خطيرة إذا تم استفزازها، ولم تتفاجأ برؤية القرش يسبح بعيدًا بعد لقاء راكب الأمواج.

جدير بالذكر أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة التي يخشى الكثير منها قامت بـ 16 هجومًا عالميًا في عام 2020، بما في ذلك أربع وفيات في أستراليا، ففي 5 يناير على سبيل المثال: قُتل الغطاس غاري جونسون، 57 عامًا ، على يد سمكة قرش بيضاء أثناء الغوص مع زوجته بالقرب من الترجي في ولاية واشنطن، وفي 7 يونيو: قُتل سيرفر روب بيدريتي ، 60 عامًا ، على يد سمكة قرش كبيرة أثناء صعوده على متن قارب في سولت بيتش بالقرب من كينجسكليف في أقصى شمال نيو ساوث ويلز.



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