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منوعات

بسبب دراجة ابنتها.. تغريم عائلة مشردة 75 جنيها إسترلينيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:15 م
تغريم عائلة مشردة
تغريم عائلة مشردة 75 جنيهًا إسترلينيًا
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يارا زكريا
غرم موقف سيارات خاص عائلة مبلغ قدره 75 جنيهًا إسترلينيًا وهو ما يعادل بالمصري 1661 جنيهًا بسبب ركنها لمدة 30 دقيقة في ساحة انتظاره الفارغة بمقاطعة كورنوال الإنجليزية. 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية وقفت السيدة في ساحة الانتظار للسماح لابنتها البالغة من العمر 4 أعوام بركوب دراجتها نتيجة إغلاق الحدائق العامة لمنع انتشار كورونا إضافة إلى الوضع المادي السيء للعائلة التي فقدت وظيفتها بعد الجائحة.  

وقالت السيدة للصحيفة: «في هذه الأوقات مفترض أن تتجمع أفراد ومؤسسات المجتمعات معًا لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، فلا تزال الشركات الكبرى تحاول البقاء». 

وأضافت السيدة أنها يمكنها السماح لابنتها بركوب دراجتها في موقف السيارات الفارغ وغير المستخدم، حيث أنه غير مسموح بالذهاب إلى أي من حدائق الدراجات التي نستخدمها عادة.
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